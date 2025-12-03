İstanbul Bakırköy ilçesinin Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde yarın su kesintisi yaşanacak. İSKİ planlı kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek sorgulanmaya başlandı. Bakırköy'de sular ne zaman gelecek merak eden vatandaşlar için uyarı yapıldı.

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde su kesintisi yarın 6 mahallede etkili olacak. Su kesintisi yaklaşık 10 saat sürecek ve çalışmalar tamamlandığında mahallelere suyun yeniden verilmesi planlanıyor.

Bakırköy su kesintisi 4 Aralık Perşembe! İSKİ planlı kesinti ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BAKIRKÖY SU KESİNTİSİ 4 ARALIK PERŞEMBE

Bakırköy su kesintisi yarın (4 Aralık Perşembe) başlayacak. İSKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, Osmaniye Mahallesi’ndeki ana isale hatlarında gerçekleştirilecek montaj çalışmaları nedeniyle Osmaniye, Kartaltepe, Zeytinlik, Yenimahalle, Sakızağacı ve Ataköy 1. Kısım mahallelerinde su verilemeyecek.

Planlı çalışma, hatların depreme karşı dayanıklılığını artırmayı amaçlarken vatandaşlarıa gerekli duyuru ve uyarılar da yapıldı.

İSKİ PLANLI KESİNTİ NE ZAMAN BİTECEK, SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bakırköy su kesintisi 4 Aralık Perşembe günü sabah 10.00’da başlayacak ve akşam saat 20.00’ye kadar sürecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun tekrar verilmesi planlanıyor.

