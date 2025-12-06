Fırtına uyarısı vatandaşların gündeminde! Türkiye geneli hafta sonuna yaklaşırken etkisini artıran yağışlı havayla birlikte hem kuvvetli sağanak hem de fırtına riskine karşı uyarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Akdeniz ve Ege bölgelerinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 il için kodlu uyarı yayımladı.

Fırtına uyarısı MGM tarafından resmi site üzerinden yapıldı. Meteoroloji verilerine göre Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kodlu uyarı verilirken, Muğla için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Belirtilen illerde yer yer şiddetlenmesi beklenen yağışların, cuma günü başlayan sistemin etkisini artırarak cumartesi günü geniş bir alana yayılacağı ifade edildi.

FIRTINA UYARISI VERİLDİ!

Yurt genelinde yağışlı hava etkisini giderek artırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Akdeniz ve Ege başta olmak üzere geniş bir bölgede kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini açıklayarak vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Bilhassa sahil kesimleri ve yüksek bölgelerde hava koşullarının aniden sertleşebileceği, ulaşımda aksama ve su baskınları gibi risklerin görülebileceği belirtiliyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK, YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bugün yurdun batı, güney ve iç kesimlerinde yağışların etkili olması bekleniyor. Adana’nın kuzeyi ve batısı ile Mersin’de öğle saatlerinden itibaren sağanakların kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

Yüksek rakımlı bölgelerde yağışın karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde düşeceği bildiriliyor. Ege kıyıları ve Akdeniz genelinde ise sabah saatlerinden itibaren aralıklarla sağanak görülecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkan değerlerden düşüşe geçeceği, yağışla birlikte rüzgarın zaman zaman fırtına seviyesine ulaşabileceği ifade ediliyor.

Akdeniz’in doğusunda ve batısında rüzgarın fırtına şeklinde esmesi nedeniyle deniz ulaşımında da dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor.

8 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI VERİLDİ!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adana, Antalya, Aydın, Burdur, Isparta, Mersin ve İzmir için sarı kodlu; Muğla için ise turuncu kodlu uyarı yayımladı. Uyarı verilen illerde sağanağın yer yer şiddetleneceği Muğla’nın kıyı şeridinde yağışın çok kuvvetli ve zaman zaman şiddetli seviyeye ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Antalya ve Muğla genelinde, Isparta’nın güneyinde ve Burdur’un doğusunda etkili olacak yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum ve güçlü rüzgâr gibi olumsuzluklar oluşturabileceği değerlendiriliyor. Meteoroloji, yaşanabilecek tüm aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını önerdi.

