Madrid’de yayımlanan ortak deklarasyonla İspanya, BM Güvenlik Konseyi’nin 2797 sayılı kararına atıf yaparak Batı Sahra meselesinde “Fas egemenliği altında gerçek özerkliğin en uygulanabilir çözüm” olduğunu kabul etti.

İspanya, Madrid’de yayımlanan ortak deklarasyonla Batı Sahra’da Fas egemenliğini resmen tanıdı.

Açıklamada, Fas egemenliği altında gerçek bir özerklik modelinin BM Güvenlik Konseyi’nin 2797 sayılı kararı doğrultusunda “en uygulanabilir çözüm” olarak görüldüğü ifade edildi.

İspanya ayrıca, 7 Nisan 2022 tarihli ortak açıklamada teyit edilen “istikrarlı ve yapıcı iş birliği” yaklaşımını hatırlatarak, müzakerelerin Fas’ın sunduğu özerklik planı temelinde ilerlemesini desteklediğini açıkladı.

PEKİ İSPANYA NEDEN ŞİMDİ TANIDI?

Kararın arkasındaki üç kritik dinamiği sizin için derledik:

2021: GALİ OLAYI

İspanya–Fas hattındaki gerilimin kökleri, Polisario Cephesi lideri İbrahim Gali’nin 2021 Nisan ayında İspanya’ya gizlice tedavi için getirilmesine dayanıyordu. Gali, sahte bir Cezayir pasaportuyla Zaragoza yakınlarında bir hastaneye alınmış, bu durum Fas tarafından sert tepkiyle karşılanmıştı.

İspanya’nın “insani gerekçelerle” yaptığı açıklama Rabat’ı ikna etmedi. Fas, Madrid Büyükelçisini geri çağırdı ve ilişkilerde ciddi bir gerilim başladı.

SEBTE SINIRI: BİNLERCE KİŞİ İSPANYA’YA GEÇMİŞTİ

Fas yönetimi, Gali krizine cevap olarak 17 Mayıs 2021’de Sebte (Ceuta) sınırındaki denetimi kaldırdı. Bir gün içinde 6–8 bin kişi, büyük kısmı çocuk olmak üzere, İspanya topraklarına giriş yaptı.

AB içinde de büyük yankı uyandıran olay, Madrid’i uluslararası arenada zor bir duruma soktu.

FAS’IN DİPLOMATİK BASKISI SONUÇ VERDİ

Kriz boyunca Fas, Batı Sahra’nın kendisi için "ulusal bir mesele" olduğunu her platformda vurguladı. İspanya’dan beklenti açıktı: Sahra konusunda net bir tutum.

Madrid ise yıllarca sürdürdüğü "tarafsız" çizgiyi korumaya çalışıyordu.

Ancak ABD’nin 2020’de Fas’ın Batı Sahra üzerindeki egemenliğini tanıması, birçok Afrika ülkesinin Dahle ve El Ayun’da konsolosluk açması ve AB içinde artan diplomatik baskı, İspanya’nın pozisyonunu değiştirdi.

Sonuç olarak Madrid, Batı Sahra’da Fas egemenliğini tanıyarak hem ikili ilişkilerde normalleşme sağladı hem de bölgesel dengelerde kendisini daha güçlü bir konuma yerleştirdi.

İSPANYA, FAS’IN YANINDA SAF TUTARAK POZİSYONUNU NETLEŞTİRDİ

Madrid’de yayımlanan ortak bildiride, Fas’ın özerklik planının tüm taraflar için gerçekçi bir çözüm zemini sunduğu ifade edildi. Böylece İspanya, Batı Sahra meselesinde Fas’ın tezini resmen destekleyen Avrupa’daki en etkili devletler arasında yerini aldı.

Kararın ardından İspanya ile Fas arasındaki ekonomik ortaklığın, ticaret hacminin ve göç yönetimi alanındaki iş birliğinin yeni bir döneme girmesi bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası