Terörsüz Türkiye sürecinde İmralı'ya giden heyette MHP adına yer alan Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Süreç hakkında beyanlarda bulunanlara seslenen Yıldız, "Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir." dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinde geçtiğimiz hafta önemli gelişmeler yaşandı. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan AK Parti, MHP ve DEM Parti'nin vekillerinden oluşan bir heyet, İmralı'ya giderek Öcalan'la görüştü.

ARTIK RAPORLAMA FASLI BAŞLIYOR

Görüşmenin ardından komisyon yeniden toplanırken, art arda açıklamalar gelmişti. Komisyon'un dinleme faslını bitirip, raporlama faslına geçeceği açıklanmıştı.

YILDIZ: POLEMİKLERE KAPALI BİR MESELEDİR

Bazı kesimlerin polemik konusu haline gelen bu gelişmeler üzerine; MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İmralı'ya gidenler arasındaydı... MHP'li Feti Yıldız'dan 'polemik' çıkışı

MHP adına İmralı'ya giden isim olan Yıldız, "Türkiye’nin toplumsal dinamizmi, devlet kapasitesi, bölgesel etkisi ve tarihsel birikimi büyük ve kutlu bir kaynaktır. Devlet aklının sorunlara çözüm üretme, milletimiz hayrına dönüştürme, tehditleri bertaraf etme gücünü emperyalist odaklar engelleyemez. Terörsüz Türkiye hedefi; üzerinde boşboğazlık yapılamayacak, polemiklere kapalı, ertelenemeyecek bir devlet meselesidir." ifadelerini kullandı.

