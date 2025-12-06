Türkiye Gazetesi
Kızılcık Şerbeti tekrarı ne zaman? 6 Aralık Show TV yayın akışı merak ediliyor
Cuma akşamlarının popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü kaçıran ve yeniden izlemek isteyen izleyiciler tarafından merak edilip araştırılıyor. Dizinin hafta sonu yayınlanacak tekrar saati, en çok aratılan konuların başındadır.
Barış Kılıç, Evrim Asya, Doğukan Gündür gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nde son bölümüyle Cuma akşamına damga vurdu.
Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünü kaçıranlar gözlerini 6 Aralık Cumartesi günü Show TV yayın akışına çevrildi.
KIZILCIK ŞERBETİ TEKRARI NE ZAMAN?
6 Aralık 2025 Cumartesi günü Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü Show TV yayın akışında yer almamaktadır.
Kızılcık Şerbeti'nin tekrar bölümü 7 Aralık Pazar günü 02.30'da Show TV'de ekrana gelecektir.
6 ARALIK SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:00 Acele Koca Aranıyor
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Veliaht
15:30 Rüya Gibi
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Rüya Gibi
02:30 Veliaht
