Eski milli futbolcu Feyyaz Uçar’ın 3,5 aylık torunu Can Arbay’ın vefatı, spor camiasında üzüntüyle karşılandı. İzmir'de son yolculuğuna uğurlanan Can Arbay için Beşiktaş ve Fenerbahçe kulüpleri, Uçar ve ailesine başsağlığı mesajları yayımlayarak acılarını paylaştı.

Can Arbay için Narlıdere Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi

İZMİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Erken doğan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 3,5 aylık Can Arbay için Narlıdere Merkez Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Uçar ve Arbay ailelerinin yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Can Arbay, Çeşme Çakabey Mezarlığı’na defnedildi. Feyyaz Uçar, kızı Özgenur ve damadı Çağdaş Arbay taziyeleri kabul etti.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Beşiktaş Kulübü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Efsane futbolcularımızdan, Divan Kurulu Üyemiz Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Uçar ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Kulübü ise resmi internet sitesinden, “Bir dönem Futbol A Takımımızın formasını giyen eski milli oyuncu Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay'ın vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; Feyyaz Uçar'a, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” açıklamasını yaptı.

