İstanbul Sancaktepe'de bir binanın asansör motorunda çıkan yangın korkuttu. Duman nedeniyle anne ve çocuğu ile 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe Fatih Mahallesi Osmanlı Sokak'taki 4 katlı binanın asansörünün makine odasında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YOĞUN DUMAN ETKİLEDİ

Bu sırada bir anne ile çocuğu asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle evlerinden çıkamayan bina sakinlerini tahliye eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Asansör motoru yandı! Anne ve çocuğu ile 2 itfaiye eri hastanelik oldu

Asansörde mahsur kalan anne ve çocuğu ile müdahale sırasında dumandan etkilenen 2 itfaiye personeli hastaneye kaldırıldı.​​​​​​​

