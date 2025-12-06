TRT 1 'in popüler dizisi Taşacak Bu Deniz dizisinin yeni bölümünü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyeler, 6 Aralık Cumartesi günü yayınlanan yayın akışı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Özellikle hafta sonu sabah kuşağında dizinin tekrar saati, en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı Taşacak Bu Deniz, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Dün akşam 9.bölümüyle ekrana gelen Taşacak Bu Deniz dizisinin tekrar bölümü izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulatılıyor.

Kaçıranlar için tekrar! Taşacak Bu Deniz tekrarı ne zaman, saat kaçta? 6 Aralık TRT 1 TV yayın akışı

TAŞACAK BU DENİZ TEKRARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

6 Aralık 2025 Cuma günü TRT 1'in yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz'in tekrar bölümü 11.30'da yayınlanacaktır.

Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler bugün 11.30'da Taşacak Bu Deniz'in 9.bölümünü TRT 1 ekranlarında izleyebilecek.

6 ARALIK TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.18 – İstiklal Marşı

Günün ilk yayını İstiklal Marşı ile başlıyor.

05.20 – Yedi Numara

Aynı üniversitede okuyan dört kız arkadaşın, Vahit ve Zeliha çiftinin evine taşınmasıyla başlayan eğlenceli hikâye ekrana geliyor.

06.05 – Ege'nin Hamsisi

Karadenizli ve Egeli iki restoran sahibinin renkli, komik ve duygusal karşılaşmalarını konu alan dizi izleyiciyle buluşuyor.

08.35 – Kod Adı Kırlangıç

Teknolojiye meraklı çocukların heyecan dolu maceralarını anlatan “Kod Adı Kırlangıç” yeni bölümüyle ekranda.

10.00 – Hayallerinin Peşinde

Zorlu hayat koşullarına rağmen azim ve destekle başarıya ulaşan kadınların ilham verici hikâyeleri anlatılıyor.

11.30 – Taşacak Bu Deniz

Karadeniz’in sert doğasında, aşk ve nefretin birbirine karıştığı tutkulu hikâye ekranlara geliyor.

14.45 – Mehmed: Fetihler Sultanı

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu eden dizi, Osmanlı tarihinin en ihtişamlı dönemlerini ekrana taşıyor.

17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

Turgay Başyayla, yöresel lezzetleri ve kültürel mirası izleyicilere tanıtıyor.

19.00 – Ana Haber

Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleri ana haber bülteninde izleyiciye aktarılıyor.

20.00 – Gönül Dağı

Hayallerinin peşinden koşan kuzenlerin içten ve sıcak hikâyesi, memleket özlemini gideren sahnelerle ekrana geliyor.

