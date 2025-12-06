Türkiye Gazetesi
İZSU son dakika duyurdu: 6 Aralık İzmir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
İzmir'de yaşayan vatandaşlar İZSU su kesintisi sorgulama ekranını incelemeye başladı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), su kesintisinin etkileneceği ilçeleri tek tek duyurdu.
İZSU, İzmir'de 6 Aralık Cumartesi günü su kesintisi yapılacak ilçeleri ve kesintiler hakkında bilgi verdi. Yapılan açıklamaya göre, planlı su kesintilerinin uygulanacağı ilçeler netleşti.
İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GELECEK?
6 Aralık 2025 Cumartesi günü İzmir'in Bergama, Buca, Menemen ve Seferhisar ilçesinde su kesintisi yaşanıyor. Ana boru arıza nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yaşanıyor. Sular sırasıyla 12.40, 12.00, 12.15, 17..0 ve 12.30'da gelecektir.
İZSU SU KESİNTİSİNİ SON DAKİKA DUYURDU
|İlçe
|Mahalleler
|Kesinti Süresi
|Arıza Tipi
|Açıklama
|Bergama
|Selçuk
|06.12.2025 – 10:40 / 12:40 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|Bergama
|Zafer
|06.12.2025 – 10:00 / 12:00 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
|Buca
|Çamlıkule
|06.12.2025 – 10:15 / 12:15 (2 saat)
|Ana Boru Arızası
|290/5 Sokak’taki ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılmaktadır.
|Menemen
|Kasımpaşa, Mermerli
|06.12.2025 – 09:42 / 17:00 (7 saat)
|Ana Boru Arızası
|Ana boru arızası nedeniyle uzun süreli kesinti uygulanacaktır.
|Seferihisar
|Camikebir, Çolak İbrahim Bey, Turabiye
|06.12.2025 – 10:08 / 12:30 (2 saat)
|Müteahhit Çalışması
|Temel Cingöz Caddesi’ndeki ana boru arızası nedeniyle sular kesilmiştir.
