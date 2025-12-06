Avcılar Merkez Camii'de akşam namazı kılındığı sırada bir şahıs, namaz kılan ve otizmli olduğu öğrenilen 22 yaşındaki Emircan Şenocak'ın çantası ile başka birinin diz üstü bilgisayarını çaldı.

4 Aralık Perşembe akşam saatlerinde Avcılar Merkez Mahallesi Merkez Camii'de akşam namazı vaktinde bir şüpheli, 22 yaşındaki otizmli Emircan Şenocak’ın namaz kıldığı anları fırsat bilerek çantasını çaldıktan sonra bir kişinin de diz üstü bilgisayarını alarak olay yerinden kaçtı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

'Vicdan kalmamış' dedirten görüntü! Namaz kılan otizmli gencin çantası çalındı

Görüntülerde, camiye giren şüphelinin bir süre etrafı kolaçan ederek otizmli Şenocak’ın çantasını çaldığı ardından ise bir başka kişinin de diz üstü bilgisayarını çaldığı anlar yer aldı. Yaşanan olayın ardından ailenin şikayetçi olduğu öğrenildi.

Emircan Şenocak yaşadığı olayla ilgili olarak, "Çantamı çaldılar. Param içindeydi. Kartlarım içindeydi. Cüzdanım içindeydi. Namaz kıldığım sırada çaldılar. Bulunmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Otizmli çocuğunun sürekli camide vakit geçirdiğini ifade eden anne Necla Şenocak, "Çocuk akşam namazına gitmişti. Bize telefon açtı, ‘Anne çantam yok’ dedi. Anneciğim dedim belki bir yere koymuşsundur bulunur dedim. Eve geldiğinde hırçınlık yaptı. Özel bir çocuk kendisi. Kendisini yatıştırmak için çok çaba sarf ettik. Çok üzgündü. Bulacağız dedik yerine parasını veriyoruz kesinlikle kabul etmiyor. Bin 600 lira vardı cüzdanda. Onun içinde nüfus cüzdanı kartları her şeyi vardı" ifadelerini kullandı.

