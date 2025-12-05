İslam Memiş, gram altın ve gümüşte alım fırsatlarını ve kritik seviyeleri açıkladı. Memiş açıklamasının devamında iki kritik tarihe değinip bu tarihlerin piyasalar için belirleyici olacağını ifade etti.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmelerinde yatırımcıları uyardı ve önümüzdeki hafta piyasaları hareketlendirecek kritik tarihleri paylaştı. Memiş, hem ons hem gram altın, gümüş ve döviz yatırımlarına dair öngörülerini paylaştı.

“NEFES KREDİSİ” BEKLENTİSİ

Memiş, bankaların düşük faizli kredi musluklarını cılız da olsa açtığını ve Ocak 2026 itibariyle özellikle iş insanları ve esnafa yönelik bir “nefes kredisi” gelebileceğini söyledi. “100.000 TL’ye kadar sıfır faizli krediler veriliyor. Ocak ayında benzer bir uygulamanın tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyorum” dedi.

2 kritik tarih piyasalardaki dengeyi değiştirecek! İslam Memiş elinde parası, altını, gümüşü olanları uyardı

5800 ALTI ALIM FIRSATI

Uluslararası piyasalarda ons altının 4.234 dolar seviyesinde tepki alımıyla haftayı tamamladığını belirten Memiş, 4.000 dolar seviyesinin üstünde ons altın almayacağını vurguladı. “4.000 dolar üzerindeki rakamlar bana göre pahalı, bekliyorum. Gram altın ise farklı, 5.800 TL’nin altına sarktığında alım fırsatı görüyorum” ifadelerini kullandı.

Gram altının şu an Kapalı Çarşı’da 5.848 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, fiyatların 5.750–5.950 TL aralığında dalgalandığını ve orta-uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.

Gümüş için de Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 80 TL’nin üzerinde hareket gözlemlediğini belirten Memiş, 2025 yılının şampiyonunun gümüş olduğunu açıkladı.

ÖNEMLİ TARİHLER: 10 VE 11 ARALIK

Memiş, piyasalar için kritik haftayı işaret etti:

“Önemli tarih önümüzdeki hafta 10 ve 11 Aralık. Çarşamba günü Fed, Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Bu iki merkez bankası kararı hem içeride hem dışarıda piyasaları etkileyecek. Yılın son hamlesi bu tarihlerde olacak ve yeni trendi göreceğiz.”

"ELİNİZDEKİNE SAHİP ÇIKIN"

Aralık ayında piyasanın genel olarak sakin seyredeceğini belirten Memiş, önümüzdeki hafta belirsizliğin artabileceğine dikkat çekti:

“Günlük bazda Çarşamba gününe kadar fiyatlarda sert dalgalanmalar göreceğiz; şimdiden hazırlığınızı yapın. Fed’in açıklamaları trendi daha belirleyici hâle getirecek. Elinde malı olan yatırımcılar, ister altın, gümüş, döviz, kripto veya borsa olsun, tüm pozisyonlarına sahip çıkmalı ve beklemeye almalı.”

