2 kritik tarih piyasalardaki dengeyi değiştirecek! İslam Memiş elinde parası, altını, gümüşü olanları uyardı
İslam Memiş, gram altın ve gümüşte alım fırsatlarını ve kritik seviyeleri açıkladı. Memiş açıklamasının devamında iki kritik tarihe değinip bu tarihlerin piyasalar için belirleyici olacağını ifade etti.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırımcıları piyasalardaki dalgalanmalara karşı uyarırken, gram altın ve gümüş için alım seviyelerini ve 2025 şampiyonu gümüş öngörüsünü paylaştı, ayrıca Ocak ayında sıfır faizli "nefes kredisi" beklentisini dile getirdi.
- Ocak ayında 100.000 TL'ye kadar sıfır faizli "nefes kredisi" benzeri bir uygulamanın gündeme gelebileceği beklentisi var.
- Ons altın için 4.000 dolar üzeri pahalı bulunurken, gram altın için 5.800 TL altı alım fırsatı olarak değerlendiriliyor.
- Gümüşün 2025 yılının şampiyonu olacağı ve 80 TL üzerinde hareket ettiği belirtildi.
- 10 ve 11 Aralık'ın piyasalar için kritik olduğu ve önümüzdeki hafta sert fiyat dalgalanmaları yaşanabileceği uyarısı yapıldı.
- Yatırımcıların elindeki tüm pozisyonlara (altın, gümüş, döviz, kripto, borsa) sahip çıkması ve beklemeye geçmesi önerildi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalarla ilgili değerlendirmelerinde yatırımcıları uyardı ve önümüzdeki hafta piyasaları hareketlendirecek kritik tarihleri paylaştı. Memiş, hem ons hem gram altın, gümüş ve döviz yatırımlarına dair öngörülerini paylaştı.
“NEFES KREDİSİ” BEKLENTİSİ
Memiş, bankaların düşük faizli kredi musluklarını cılız da olsa açtığını ve Ocak 2026 itibariyle özellikle iş insanları ve esnafa yönelik bir “nefes kredisi” gelebileceğini söyledi. “100.000 TL’ye kadar sıfır faizli krediler veriliyor. Ocak ayında benzer bir uygulamanın tekrar gündeme gelebileceğini düşünüyorum” dedi.
5800 ALTI ALIM FIRSATI
Uluslararası piyasalarda ons altının 4.234 dolar seviyesinde tepki alımıyla haftayı tamamladığını belirten Memiş, 4.000 dolar seviyesinin üstünde ons altın almayacağını vurguladı. “4.000 dolar üzerindeki rakamlar bana göre pahalı, bekliyorum. Gram altın ise farklı, 5.800 TL’nin altına sarktığında alım fırsatı görüyorum” ifadelerini kullandı.
Gram altının şu an Kapalı Çarşı’da 5.848 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, fiyatların 5.750–5.950 TL aralığında dalgalandığını ve orta-uzun vadeli yükseliş beklentisinin devam ettiğini söyledi.
Gümüş için de Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 80 TL’nin üzerinde hareket gözlemlediğini belirten Memiş, 2025 yılının şampiyonunun gümüş olduğunu açıkladı.
ÖNEMLİ TARİHLER: 10 VE 11 ARALIK
Memiş, piyasalar için kritik haftayı işaret etti:
“Önemli tarih önümüzdeki hafta 10 ve 11 Aralık. Çarşamba günü Fed, Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Bu iki merkez bankası kararı hem içeride hem dışarıda piyasaları etkileyecek. Yılın son hamlesi bu tarihlerde olacak ve yeni trendi göreceğiz.”
"ELİNİZDEKİNE SAHİP ÇIKIN"
Aralık ayında piyasanın genel olarak sakin seyredeceğini belirten Memiş, önümüzdeki hafta belirsizliğin artabileceğine dikkat çekti:
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 850 bin liraya yükseldi
“Günlük bazda Çarşamba gününe kadar fiyatlarda sert dalgalanmalar göreceğiz; şimdiden hazırlığınızı yapın. Fed’in açıklamaları trendi daha belirleyici hâle getirecek. Elinde malı olan yatırımcılar, ister altın, gümüş, döviz, kripto veya borsa olsun, tüm pozisyonlarına sahip çıkmalı ve beklemeye almalı.”