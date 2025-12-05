Bolu’da pazardan aldığı mantarı yedikten sonra zehirlenen Turgut Varol, evinde baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. İki gün yoğun bakımda tedavi gören Varol, yaşadığı tehlikeyi anlatarak vatandaşlara “Pazardan mantar almayın, kendiniz toplayın” uyarısında bulundu.

Bolu Mudurnu'da pazardan mantar alan ve zehirlenen Turgut Varol (45), 2 gün sonra ev sahibi tarafından baygın halde bulundu. Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Varol, 2 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü, ardından tedavisinin tamamlanması için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada sağlığına kavuşan ve Mudurnu'ya geri dönen Varol, zehirlendiği günü anlattı.

Turgut Varol

"YEDİKTEN SONRA MİDE BULANTISI BAŞLADI"

Turgut Varol, "Mantarı aldım, eve geldim, temizledim daha sonrasında tavaya attım. Akşamında da mantarı yedim. Yedikten sonra mide bulantısı başladı. 2 defa istifra ettikten sonrasını da hatırlamıyorum zaten. Beni ev sahibim Kenan abi bulmuş. En son hastaneye giderken gözümü açtığımı hatırlıyorum. Bana ambulansta ‘zehirlendin, seni hastaneye götürüyoruz' dediler. Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2 gün kaldım. Ondan sonra beni Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne gönderdiler" dedi.

"MANTARI PAZARDAN ALDIM"

Zehirlendiği mantarı Mudurnu Pazarı'ndan aldığını söyleyen Varol, "Mantarı Mudurnu Pazarı'ndan aldım. Kanlıca mantarı aldım, mantar bildiğim bir mantar aslında ama büyük ihtimal yanlarda duran diğer mantarlardan bulaşmıştır. Bundan sonra mantarı kendim toplarsam yerim. Benden sonra bayağı bir kişi zehirlenmiş. Ama onların yanında birileri olduğu için çabuk fark edip, hızlıca tedavi etmişler. Ben burada tek yaşadığım için beni 2 gün sonra bulmuşlar" dedi.

"KİMSE MANTAR SATIN ALMASIN"

Kültür mantarından zehirlenen Turgut Varol, vatandaşların mantarı satın almamasını, kendilerinin toplamasını önerdi. Varol, "Bence kimse mantar satın almasın. İsterlerse kendileri toplasınlar. Aldığınız mantara bakarak alıyorsunuz ama yandaki zehirli mantarlar diğer mantarı etkiliyor" şeklinde konuştu.

