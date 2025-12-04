Bolu ve Düzce belediye başkanları arasındaki sosyal medya çekişmesine bir yenisi eklendi. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün "Bolu Dağı'nın adı Düzce Dağı" olsun çıkışına Tanju Özcan, "Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey" sözleriyle cevap verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü arasındaki sosyal medya tartışmalarına bir yenisi eklendi.

Özlü, Bolu’nun turistik alanları olan Abant Gölü ve Yedigöller Milli Parkı’na Düzce’den yeni yollar yapılacağını duyurdu. Bu açıklamaya karşılık Bolu Belediye Başkanı Özcan, Aralık ayı Meclis toplantısında Özlü’ye sert bir cevap verdi.

Tanju Özcan

'DÜZCE DAĞI' TARTIŞMASI

Faruk Özlü’nün ilk olarak ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’ açıklamasına değinen Tanju Özcan, "Yok, ‘Bolu Dağı’nın adı Düzce Dağı olsun’. Ya kardeşim, zaten Düzce’nin adı nereden geliyor? Düz olmasından geliyor. Şimdi, Ağrı Dağı’nın üçte ikisi Iğdır’da. Hiç Iğdırlılar ‘Ağrıağı yerine Iğdır Dağı diyelim’ demiyor. Bolu Dağı’nın üçte biri Düzce mülki hudutlarında kalıyor. Bu tartışmalar niye çıkıyor?" dedi.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI FARUK ÖZLÜ

"ÇİFT KAŞAR BİR SİYASETÇİYİM"

Başkan Özcan, "Düzce Belediye Başkanı şunu bilsin, ben kaşar bir siyasetçiyim. Hem de çift kaşar. Yani o iyi bir bürokrat olabilir, yüksek eğitim de almış olabilir. Ama siyasetçi olmak farklı bir şey. O giderken biz o yoldan dönüyorduk" diye konuştu.

