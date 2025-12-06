Sarıkamış’ta askeriyeden malzeme çalan A.K. ve E.K., malzemeleri araçla taşıdıkları sırada yakalandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından devriye görevi ifası esnasında İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan açık kasa kamyonetin kasasında hurda malzemelerin bulunduğunun görülmesi üzerine bahse konu araç hırsızlık şüphesi nedeniyle durduruldu.

Araç sürücüsünün A.K., ön yolcu mahallinde bulunan şahsın da E.K. olduğu tespit edildi. Araçta bulunan hurda malzemeler ile alakalı yapılan araştırma sonucunda malzemelerin Sarıkamış 9. Tugay Komutanlığına ait levazım depolarından çalındığı ortaya çıktı.

Polis olayla ilgili olarak A.K. ve E.K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece Kars T tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası