Siyah-beyazlılar, Spartak Moskova’da oynayan Fenerbahçe’nin eski stoperini transfer etmeyi planlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da yakından tanıdığı futbolcu, siyah-beyazlılarda ilk hedef olarak ön plana çıkıyor.

Trendyol Süper Lig'de geride 14 haftada 18 puan kaybeden Beşiktaş, ocak ayında defans hattına takviye yapmak için planlarını hazırladı. Stoper transferinde en önemli adayın Ganalı futbolcu Alexander Djiku olduğu öğrenildi.

Alexander Djiku

BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; sezon başında Fenerbahçe'den ayrılarak Rusya'nın Spartak Moskova takımına giden Alexander Djiku, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcunun, İstanbul'u çok sevdiği ve Beşiktaş'ta oynama fikrine yakın olduğu aktarıldı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da, deneyimli futbolcuyu kadrosunda görmek istediği belirtildi.

İLK SIRADA DJİKU VAR

Ara transferde stoper takviyesi yapacak Beşiktaş, Alexander Djiku'yu listenin ilk sırasına yazdı. 21 Aralık'ta başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası'nda Gana Milli Takımı yer almadığı için Djiku'nun transferinde herhangi bir gecikme yaşanmayacak. 31 yaşındaki stoper, Beşiktaş'a imza atması olması halinde hızlıca takıma katılabilecek.

Djiku, Gana Milli takımı forması giyiyor

FENERBAHÇE'DE 75 MAÇA ÇIKTI

Sezon başında Spartak Moskova'ya giden Djiku'nun bir yılı opsiyonlu 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 12 maçta forma giyen tecrübeli savunmacı, 822 dakika süre aldı. Djiku'nun Beşiktaş'ı yakından tanıması ve Türkiye'de mutlu olmasından dolayı geri dönmek istediği belirtildi.

Fenerbahçe'de 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında 75 karşılaşmaya çıkan Ganalı futbolcu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

