Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, 2024 yılından beri giydiği sarı-kırmızı formasıyla çıktığı 55 maçta attığı 48 golle sarı-kırmızılı takımın son dönemdeki başarılarında başrolü üstlendi.

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ortaya koyduğu yüksek performansıyla takımının en önemli gol silahı haline geldi. Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor karşısında attığı iki golle galibiyetin baş mimarlarından olan Osimhen, kısa sürede Galatasaray hücum hattının taşıyıcı ismiyse dönüştü ve attığı gollerle takımının başarısına doğrudan yön veren oyuncu konumuna yükseldi.

Osimhen, Galatasaray formasıyla 55 maçta 48 gol attı

ETKİLEYİCİ GOL PERFORMANSI

Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlamaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekibin Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor’u 3-2 mağlup ettiği maçta fileleri iki kez havalandıran Osimhen, galibiyetin en önemli isimlerinden biri oldu. Osimhen, Galatasaray formasıyla ilk kez 14 Eylül 2024’te sahaya çıktığı Çaykur Rizespor maçından bu yana 55 resmi karşılaşmada 48 gol kaydetti. Aynı dönemde takımının attığı 160 golün yüzde 30’una imza atan Nijeryalı oyuncu, sarı-kırmızılıların hücum gücünün temel taşı haline geldi.

AVRUPA'DA ZİRVEDE

26 yaşındaki santrfor, bu sezon da formunu sürdürerek toplam 11 gole ulaştı. Süper Lig’de 5, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 6 kez ağları sarsan Osimhen, Avrupa arenasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şampiyonlar Ligi’ndeki 6 gollük başarısıyla Real Madrid’li Kylian Mbappé’nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Harry Kane ve Erling Haaland ise 5’er golle Osimhen’i takip ediyor. Osimhen, Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında da önemli bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılılarla 10 Avrupa maçında 12 gol atan Nijeryalı santrfor, Mario Jardel ve Gheorghe Hagi’yi geride bırakarak Milan Baros ve Shabani Nonda ile birlikte kulübün Avrupa’daki en skorer yabancıları arasında zirveyi paylaşıyor.

Osimhen, Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı futbolcusu oldu

GALATASARAY TARİHİNDE İLK BEŞTE

Osimhen, dün oynanan Samsunspor karşılaşmasındaki iki golüyle Galatasaray tarihinin en golcü 5. yabancı futbolcusu konumuna geldi. 48 gole ulaşan yıldız oyuncu, dört gol daha atması halinde 51 golü bulunan Bafetimbi Gomis’i geride bırakarak listenin 4. sırasına yükselecek. Galatasaray’ın en golcü yabancı futbolcular listesinde ilk sıralar Gheorghe Hagi (72), Mauro Icardi (68), Milan Baros (61) ve Bafetimbi Gomis (51) tarafından paylaşılıyor.

