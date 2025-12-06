Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında kurmalı bir telefonla yaptığı sahte görüşme mizansenleriyle alışılmadık anlara neden oldu.

Venezuela’da televizyon programı Maduro Live de Repente, bu kez dünyayı şaşırtan bir gösteriye sahne oldu. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD ile kriz devam ederken yayında defalarca sahte telefon görüşmesi yaptı. Renkli ışıkların altında parodiye dönüşen anlarda Maduro, elindeki eski kurmalı telefonla konuşuyormuş gibi davranarak izleyenleri şaşırttı.

Maduro, yayın sırasında ekibe dönerek "Video görüşmeyi hazırlayın, sizin izninizle buradayım" dedi. Bir başka sahnede ise "Bak, bana haber verdiğin aramayı bekliyorum, arama geliyor" diyerek telefonun çaldığını iddia etti.

TRUMP GÖNDERMELİ ŞARKI: SATELLİTE CALLİNG CONTROL NO RESPONDS

Maduro, hiciv tonunu artırarak canlı yayında "Satellite Calling Control No Responds şarkısını biliyor musun?" diyerek bir anda şarkı söylemeye başladı. Sosyal medyada bu bölüm, Maduro’nun ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine gönderme olarak yorumlanınca kısa sürede gündem oldu.

Başka bir anda ise şaşkın bir ifadeyle "Ne?" diyerek telefonun karşı tarafıyla konuşuyormuş gibi davrandı.

SAHNEDE DANS ETTİ

Canlı yayının bir diğer dikkat çeken anında Maduro, "No a la guerra" (Savaşa Hayır) şarkısının çalınmasını istedi. Stüdyo bir anda ışık gösterisine dönerken, eşi Cilia Flores ve katılımcılar Maduro ile birlikte dans etti. Video, Venezuela’da televizyon ekranlarından da yayınlandı.

"SAVAŞA HAZIRIZ"

Gerginliğin ABD ile hızla tırmandığı sırada Maduro, yayında Venezuela’nın gerekirse savaşa hazır olduğunu söyledi. "Hükümet silahlı çatışmaya girmeye zorlanırsa, bu vatanı ve Simón Bolívar'ın ideallerini savunmak için olacaktır" dedi. Ardından "Silahlı mücadeleye geçmek zorunda kalırsak, bu barış, egemenlik, vatan, Bolívar'ın büyüklüğü ve bu toprağı savunmak için olacaktır" sözleri geldi.

BREZİLYA’YA DESTEK ÇAĞRISI

Maduro, programın bir bölümünde Portekizce ve İspanyolca karışık bir dille konuşarak Brezilya halkından Venezuela’nın "barış ve egemenlik hakkına" destek istedi. Programa verilen hediyeler sırasında ise Topraksız Tarım İşçileri Hareketi’ne (MST) teşekkür etti.

TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİNİ DOĞRULADI: SAYGILI VE SAMİMİ

Kriz döneminin ortasında Maduro, ABD Başkanı Donald Trump ile yaklaşık on gün önce telefonla görüştüğünü de doğruladı. Yayında "Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile görüştüm. Görüşmenin saygılı bir tonda geçtiğini söyleyebilirim, hatta Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Venezuela Başkanı arasında samimi bir görüşme olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

