Genlerbirliği'ne karşı 22 Kasım'da oynanan maçta sakatlanıp, 40'ıncı dakikada oyundan çıkan; Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Süper Lig'de ise Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarını kaçıran Wilfried Singo'dan haber var.

Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sakatlığı nedeniyle iki haftadır formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu.

Wilfried Singo ile 5 yıllık sözleşme imzalandı

İKİ HAFTA YOK

Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü Fransa'da oynanacak Monaco mücadelesini de kaçıracak. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun, en az iki hafta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.

10 MAÇTA BİR ASİST

Galatasaray'ın 30,7 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo, 10 maçta 583 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan genç oyuncu, bir asist yaptı.

