Türkiye Gazetesi
Galatasaray'a kötü haber: Wilfried Singo'nun son durumu
Genlerbirliği'ne karşı 22 Kasım'da oynanan maçta sakatlanıp, 40'ıncı dakikada oyundan çıkan; Şampiyonlar Ligi'nde Union Saint-Gilloise, Süper Lig'de ise Fenerbahçe ve Samsunspor karşılaşmalarını kaçıran Wilfried Singo'dan haber var.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Bonservisine 30,7 milyonj euro ödenen Wilfried Singo, sakatlığı nedeniyle Monaco maçını da kaçıracak.
- Galatasaray'da iki haftadır forma giyemeyen Singo'nun, en az iki hafta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.
- 24 yaşındaki savunma oyuncusu, 10 maçta 583 dakika süre aldı.
Galatasaray'da sezon başı büyük umutlarla transfer edilmesine karşın sakatlığı nedeniyle iki haftadır formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun son durumu belli oldu.
İKİ HAFTA YOK
Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 9 Aralık Salı günü Fransa'da oynanacak Monaco mücadelesini de kaçıracak. 24 yaşındaki savunma oyuncusunun, en az iki hafta daha takımını yalnız bırakması bekleniyor.
10 MAÇTA BİR ASİST
Galatasaray'ın 30,7 milyon euro bonservis ödediği Wilfried Singo, 10 maçta 583 dakika süre aldı. Güncel piyasa değeri 28 milyon euro olan genç oyuncu, bir asist yaptı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR