6 Aralık Cumartesi günü Instagram'da erişim sorunu yaşanıp yaşanmadığı merak edilip araştılıyor. Yaşanan problemin bölgesel yoğunluk ya da bağlantı hatasından kaynaklı olabileceği tahmin ediliyor.

Günlük olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram’da 6 Aralık Cumartesi günü kullanıcılar yavaşlık ve akış yenilenememe gibi problemler yaşamaktadır.

Uygulamada herhangi bir aksaklık yaşanması durumunda “Instagram çöktü mü?” sorusu da gündeme gelmektedir.

Instagram çöktü mü? Instagram kesinti raporları 6 Aralık

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Instagram çökmemiştir. Bazı kullanıcılar Instagram'da sorun yaşadığını bildirirken Downdetector sitesi üzerinden yapılan bildirimlere göre Instagram'da hata bildirimler atılmaya başlandı.

Instagram'da yaşanan aksalıkların nedeni henüz bilinmiyor. Yer yerbölgesel ya da internet altyapılarından kaynaklı çeşitli yavaşlamalar yaşanabiliyor.

Instagram'da yavaşlama ya da mesaj iletilememe sorunu yaşayanlar Wi-Fi ya da mobil veri bağlantılarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

