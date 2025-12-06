Sosyal medya kullanıcıları arasında en çok merak edilen konulardan biri olan X (eski adıyla Twitter) platformun erişim durumudur. Birçok kullanıcı "Twitter çöktü mü?" sorusunu gündeme getirdi.

Bugün bazı kullanıcılar X (eski adıyla Twitter) platformuna erişim sırasında akışın yenilenmemesi, DM’lerin gönderilememesi, bildirimlerin geç gelmesi ve giriş hataları gibi sorunlar yaşadıklarını bildiriyor.

Downdetector raporlarında da X için kesinti bildirimleri de merak edilip araştırılıyor.

Twitter çöktü mü? 6 Aralık son 24 saat kesinti raporu

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

6 Aralık 2025 Cumartesi günü Twitter çökmemiştir. Kesintileri takip eden Downdetector'a yapılan bildirimlerde, son 24 saat içerisinde raporlarda yer yer artış yaşandığı dikkat çekiyor.

Ancak X yönetimi tarafından şu ana kadar kesintiye ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmamıştır.

Twitter kullanıcılarının uygulamayı güncelleyerek, önbelleği temizleyerek ya da farklı bir internet bağlantısına geçmeleri tavsiye ediliyor.

