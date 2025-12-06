Okula başlama yaşı değişiyor mu, okullar 4 gün mü olacak soruları velilerin gündeminde yerini buldu! Sınıflarda oluşan büyük yaş farklarının akademik başarıyı ve sosyal uyumu etkilediğine yönelik değerlendirmeler, yeni düzenlemenin temel gerekçeleri arasında.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ilkokula başlama yaşına yönelik yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığına dair bilgiler, eğitim gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Çocukların okula başlama döneminde yaşanan dengesizlikleri azaltmayı hedefleyen bu çalışma, hem veliler hem de eğitimciler tarafından yakından takip ediliyor.

Okula başlama yaşı değişiyor mu, okullar 4 gün mü olacak? MEB okula başlama yaşı gündemde!

OKULA BAŞLAMA YAŞI DEĞİŞİYOR MU?

Bir süredir tartışılan okula başlama yaşı meselesi, farklı gelişim düzeylerindeki çocukların aynı sınıf ortamında bulunmasının meydana getirdiği zorluklar nedeniyle yeniden gündeme taşındı.

Türkiye’de şu an yürürlükte olan sistemde, 69 ayını dolduran çocuklar eylül sonu itibarıyla ilkokula kayıt yaptırıyor. Velilere ise iki yönde esneklişk tanınıyor. 66-68 ay aralığındaki çocuklar dilekçe ile erken kayıt yaptırabiliyor. 69-71 ayını doldurmuş çocukların kaydı, yine velinin talebiyle bir yıl ertelenebiliyor.

Üzerinde çalışılan yeni modelde ise ilkokula başlama yaşının 72 aya çıkarılması değerlendiriliyor. Böylece çocukların bilişsel ve sosyal gelişimlerinin daha bütünlüklü bir seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Bununla birlikte mevcut esneklik uygulamasının da yeniden şek,illendirilmesi gündemde. Planlamaya göre veliler okula başlama yaşını 3 ay erkene çekebilecek ya da yine 3 ay geciktirebilecek.

OKULLAR 4 GÜN MÜ OLACAK?

Türkiye’de ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim, yıllardır haftada 5 gün olarak yürütülüyor. Hafta sonları ise eğitim-öğretim yapılmıyor. Ortaya atılan iddiaların yanı sıra okulların haftada 4 güne indirileceğine dair resmi bir açıklama ya da haszırlık henüz yok.

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 4 güne düşeceğine yönelik bir çalışma yürütüldüğüne ilişkin herhangi bir duyuru yapmadı.

OKULLAR 3 GÜN TATİL Mİ OLACAK?

Bazı kullanıcılar sosyal medya üzerinden okulların 3 gün tatil yapacağına dair paylaşımlar yaptı. Bakanlığın ise bu yönde bir planlaması bulunmuyor. Eğitim takvimi ve ders programları, mevcut yasal çerçeve kapsamında aynı şekilde işlemeye devam edecek. Haftada 3 gün tatil iddiası bu sebeple gerçek dışı.

HANGİ ÜLKELERDE OKULLAR 4 GÜN?

Türkiye’deki tartışmaların temelinde, bazı Avrupa ülkelerinde gündeme gelen ve sınırlı alanlarda denenmiş uygulamalar bulunuyor.

İngiltere’de geçmiş yıllarda 4 günlük okul haftasına geçilmesi için dilekçe kampanyaları başlatılmıştı. Hükümet talepleri kabul etmedi ve ülke çapında böyle bir planın olmadığını açıkladı.

Danimarka'da bazı pilot kurumlarda 4 gün eğitim, 3 gün tatil uygulaması deneniyorken sistem ülkenin geneline hala yayılmadı.

