Yeni yıl yaklaşırken öğrenciler, öğretmenler ve veliler, 31 Aralık 2025 Çarşamba ve 1 Ocak 2026 Perşembe günlerinde okulların durumunu merak ediyor. Her yıl olduğu gibi yılbaşı ve yılbaşı arifesinde eğitim kurumlarının tatil olup olmayacağı sıkça araştırılıyor.

YILBAŞINDA OKULLAR TATİL Mİ?

Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler, okulların yılbaşı döneminde tatil olup olmayacağını merak ediyor.

Resmi tatil kapsamında yalnızca 1 Ocak günü yılbaşı tatili olarak kabul ediliyor. Yılbaşı gecesi olan 31 Aralık’ta okullar normal şekilde eğitim vermeye devam edecek.

31 ARALIK OKULLAR YARIM GÜN MÜ OLACAK?

31 Aralık 2025 Çarşamba günü, Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu’na göre resmi tatil sayılmıyor. 31 Aralık için okullarda yarım gün tatil uygulaması yapılmayacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yılbaşı öncesinde okulların tam gün programıyla derslerine devam edecek.

1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

Yeni yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe resmi tatil kapsamında yer alıyor. 1 Ocak günü hem kamu kurum ve kuruluşları hem de eğitim kurumları kapalı olacak. Öğrenciler ve öğretmenler, yılbaşını resmi tatil olarak geçirecek, 2 Ocak Cuma günü ise eğitim normal şekilde devam edecek.

