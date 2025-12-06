Trabzonspor'un stoperi Rayyan Baniya, sol kaval kemiğindeki stres kırığı nedeniyle geçirdiği operasyonun ardından rehabilitasyon sürecine başladı.

Trabzonspor’un savunma oyuncusu Rayyan Baniya, sol kaval kemiğinde tespit edilen stres kırığı nedeniyle ameliyat oldu. Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamayla oyuncunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

SAHAYA DÖNÜŞÜ NETLEŞECEK

Doç. Dr. Beşir, Baniya’ya Acıbadem Fulya Hastanesi’nde ortopedi ve travmatoloji uzmanı Dr. Mustafa Şengün tarafından operasyon uygulandığını belirtti. Açıklamada, “Futbolcumuz Rayyan Baniya’ya sol kaval kemiği stres kırığı tanısıyla operasyon uygulanmıştır. Sağlık ekibimiz tarafından fizik tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanacaktır.” ifadelerine yer verildi. Trabzonspor cephesi, oyuncuya geçmiş olsun dileklerini iletirken, Baniya’nın tedavi sürecinin sağlık ekibi tarafından yakından takip edileceği belirtildi. Oyuncunun sahalara dönüş süreci yapılacak değerlendirmelere göre netleşecek.

