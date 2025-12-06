Bahis operasyonunda ikinci dalga 5 Aralık sabaha karşı başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca aralarında başkan, yönetici ve futbolcuların da 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bahis soruşturması şikeye uzanırken; Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, TGRT Haber canlı yayınında çok konuşulacak bir bilgi paylaştı. Kum, "Bu hafta 638 futbolcu ve 20 hakem daha açıklanacak" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ın talimatıyla Galatasaray oyuncusu Metehan Baltacı, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, hakem Zorbay Küçük, Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak ve yorumcu Ahmet Çakar'ın yer aldığı 46 şüpheliden 35’i gözaltına alınırken, 6'sının ise arandığı öğrenildi. TGRT Haber canlı yayınına bağlanan Türkiye Gazetesi yazarı Tahir Kum, bahis soruşturması hakkında çarpıcı değerlendirmeler bulundu.

"BAHİSE BATMIŞ BİR FUTBOLUMUZ VAR"

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor karşılaşmasını hatırlatan Tahir Kum, "Nisan 2024'te oynanan ve kamuoyunda 'şut atılmayan maç' olarak bilinen müsabaka ile ilgili içinde kulüp başkanı, teknik adam, futbolcu, yönetici, malzemeci ve doktor olan toplam 30 kişiye bahisle ilgili ortalama bir yıllık men cezası verildi. Bu kadar bahis batmış bir futbolumuz var. Türkiye Futbol Federasyonu, geçtiğimiz günlerde 3760 futbolcuyla ilgili inceleme yaptı. 3760 futbolcunun 1071 tanesinin bahiş oynadığı tespit edildi" dedi.

Skandal maçta Ankaraspor ve Nazilli Belediyespor'un istatistikleri

"BU HAFTA 638 FUTBOLCU AÇIKLANACAK"

Sunucu Seda Akbay'ın "Zaten kaç futbolcu var ki?" sözleriyle şaşkınlığını dile getirmesi üzerine Tahir Kum, "638 futbolcu da bu hafta açıklanacak. Bunu da ilk defa burada söylüyorum. 20 hakem daha bu hafta açıklanacak. Bu 638 futbolcunun 4 tanesi Süper Lig'den. Yani nereye dalsanız oradan bir şey çıkıyor" cevabını verdi.

Tahir Kum

"TÜRKİYE'DE YASA DIŞIN BAHİSİN CİROSU 80 MİLYAR DOLAR"

Türkiye Gazetesi yazarı Kum, "İstanbul'un ciddi bir kentsel dönüşüm ihtiyacı olduğu söylemiyor, İstanbul kadar Türk futbolunun da bir kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü tepeden tırnağa bataklık içindeyiz. Bu ülkede yasa dışı bahisin cirosu 80 milyar dolar. Yasal bahisin cirosu 17 milyar dolar. Aradaki farka bakın!" ifadelerini kullandı.

