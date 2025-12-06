Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman? Muhtemel 11 belli oldu!
La Liga’da haftanın en dikkat çekici mücadelelerinden biri San Mames’te oynanacak. Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu! Heyecanla beklenen La Liga mücadelesi için geri sayım başladı.
Athletic Bilbao-Atletico Madrid maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak sorusu futbolseverlerin gündeminde. Athletic Bilbao son 5 maçında 2 galibiyet alarak orta sıralarda yer alırken Atletico Madrid ise sezona güçlü bir giriş yaptı, topladığı puanlarla ilk 4 içinde konumlandı.
ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
La Liga Athletic Bilbao-Atletico Madrid mücadelesi bu akşam S Sport Plus üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maç şifreli şekilde yayınlanacak.
ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MAÇI SAAT KAÇTA?
Athletic Bilbao’nun sahasında oynanacak olan mücadele 6 Aralık Cumartesi gecesi saat 23.00’te başlayacak.
ATHLETIC BILBAO-ATLETICO MADRID MUHTEMEL 11
Athletic Bilbao: Unai Simón, Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche, Ruiz de Galarreta, Jauregizar, Berenguer, Oihan Sancet, Nico Williams, Guruzeta
Atletico Madrid: Oblak, Molina, Pubill, Lenglet, Hancko, Koke, Barrios, Nehuen González, Giuliano Simeone, Javi Álvarez, Sørloth