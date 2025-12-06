Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman canlı yayınlanacak belli oldu! Liderlik yarışında puan kaybı yaşamak istemeyen Fenerbahçe, Başakşehir deplasmanında sahaya çıkıyor. Galatasaray’ın Samsunspor karşısında aldığı galibiyet sonrası zirve mücadelesi yeniden kızışırken, sarı-lacivertliler farkı yeniden azaltmak istiyor.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman başlayacak netleşti. Fenerbahçe, turuncu-lacivertli ekibe karşı oynadığı son 6 lig maçının tamamını kazanırken, 2023 Türkiye Kupası finalinde de rakibini mağlup etti. Son 7 resmi karşılaşmayı kazanan Fenerbahçe’ye karşı Başakşehir’in son galibiyeti 5 Şubat 2022’de gelmişti.

Başakşehir-Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman? Canlı yayın bilgileri netleşti!

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir-Fenerbahçe maçı 6 Aralık Cumartesi akşamı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir ile Fenerbahçe arasındaki lig mücadelesi 6 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleşecek karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇ KADROSU MUHTEMEL İLK 11

Başakşehir: Muhammed, Ebosele, Duarte, Ba, Operi - Kemen, Crespo, Fayzullayev, Harit, Da Costa, Shomurodov

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Yiğit Efe, Brown, İsmail, Alvarez, Asensio, Nene, Kerem, Duran



BAŞAKŞEHİR-FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM?

Karşılaşmada düdüğü Adnan Deniz Kayatepe çalacak. Zorlu mücadelede Kayatepe’nin yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Gürcan Hasova görevlendirildi.

