İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan bir AVM'de indirim etkinliği yoğunluğa neden oldu. 14 Aralık'a kadar sürecek kampanya kapsamında ünlü markalarda yüzde 90'a varan indirimler uygulanıyor.

İstanbul’da Bahçelievler’de bulunan AVM’de düzenlenen "Garaj Günleri" isimli geleneksel indirim kampanya günleri başladı. 6 Aralık’tan 14 Aralık’a kadar sürecek olan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sabahın erken saatlerinde AVM’nin garaj giriş kısmına gelen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kepenklerin açılmasıyla birlikte vatandaşlar mağazalara akın etti.

Ünlü markaların fiyatları 90 düştü! Vatandaşlar AVMdeki indirime koştu

YÜZDE 90'A VARAN İNDİRİM

Sabah saatlerinde kapılarını açan etkinlikte alışveriş merkezinde yoğunluk yaşandı. Organizasyon neticesinde dünyaca ünlü markaların ürünleri yüzde 90’a varan indirimle satışa sunuldu. Hazır giyim, spor giyim, mont, ayakkabı, ev tekstili, küçük ev aletleri ve aksesuar kategorilerinden yüzlerce ürün, stok fazlası ve outlet seçenekleriyle vatandaşların ilgisine sunuldu. 9 gün boyunca sürecek Garaj Günleri, 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Ünlü markaların fiyatları 90 düştü! Vatandaşlar AVMdeki indirime koştu

"FİYATLAR GAYET UYGUN, HERKESİ BEKLERİZ"

Garaj günlerinde bir mağazada çalışan Muhammed Ertan, "Fiyatlarımız uygun. İlk gün olmasına rağmen talepler inanılmaz yüksek. AVM girişleri yoğun, otoparklar dolu. Fiyatlar uygun olmasına rağmen ekstra olarak 2 ve üzeri alışverişlerde indirim mevcut. Hakiki deri çizmeler, çantalar, ceketlerimiz mevcut. Her bütçeye uygun bin 800 TL’den başlayan çizmelerimiz var. Fiyatlar gayet uygun, herkesi bekleriz" dedi.

Ünlü markaların fiyatları 90 düştü! Vatandaşlar AVMdeki indirime koştu

"BİR DAHA DÖNDÜĞÜMDE BULAMAM DİYE DİREK ALDIM"

Alışverişe ailesiyle gelen vatandaş Cemil Çelik, "Çocuklarla geldik ama kaybettik. Onlara bakarken bir ayakkabı gördüm. Kazıklandım mı ucuza mı aldım bilmiyorum ama ayağıma güzel olduğu için aldım direk. Hatta bunu almadan gidip geri geldim. Bir daha döndüğümde bulamam diye direk aldım. Diğerleri kap kacak bakıyorlar. Bizimkiler de bir porselen takımı bakacaklardı ama kapış kapış gitmiş bulamadılar. Bende şimdi onları arıyorum" şeklinde konuştu.

Ünlü markaların fiyatları 90 düştü! Vatandaşlar AVMdeki indirime koştu

"FİYATLAR YARI YARIYA DÜŞÜYOR"

Fiyatların uygun olduğunu söyleyen Nermin Vural, "Burayı çok güzel buluyorum. Evim yakın olduğu için sürekli geliyorum. Garaj günlerini kaçırmıyorum. Çok yoğun. Fiyatlar çok uygun. Kendime nevresim, çarşaf setleri falan aldım. Fiyatlar çok uygun. Gelmek isteyen vatandaşlara tavsiye ederim. Fiyatlar yarı yarıya düşüyor. Çıkıp çıkıp gelin" ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası