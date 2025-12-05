Canva, 5 Aralık 2025 itibarıyla birçok kullanıcı için erişim sorunlarıyla gündeme geldi. Uygulamaya ve web sürümüne giriş yapmak isteyenler “500 Internal Server Error” hatasıyla karşılaşırken, yaşanan aksaklık sosyal medyada kısa sürede “Canva çöktü mü?” sorusunu öne çıkardı.

Canva, son saatlerde birçok kullanıcı için erişim hataları vermeye başladı. Platforma giriş yapmaya çalışanlar “500 Internal Server Error” uyarısıyla karşılaştı.

Uygulamanın açılmaması nedeniyle arama motorlarında “Canva çöktü mü?” sorusu yoğun şekilde araştırılıyor.

Canva çöktü mü, neden açılmıyor? Canva 500 Internal Server Error hatasının ne anlama geldiği merak ediliyor

SON DAKİKA CANVA ÇÖKTÜ MÜ?

5 Aralık 2025 Cuma günü Canva'nın çöktüğüne dair yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Bazı kullanıcılar Canva’yı sorunsuz kullanabilmektedir. Yaşanan erişim hatasının tüm kullanıcıları kapsayan büyük bir çökme olmadığı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda belirli bölgeler veya IP adresleriyle sınırlı bir kesinti olabileceği düşünülmektedir.

5 ARALIK CANVA NEDEN ÇÖKTÜ?

Canva'da yaşanan hataların ne zaman düzeleceğine dair henüz açıklama gelmedi. Problemin yakın zamanda giderilmesi bekleniyor.

Canva uygulamasına girerken hata yaşayan kullanıcılar bu süreçte tarayıcı önbelleğini temizleme, sayfayı yenileme, VPN veya farklı bir internet ağı deneyebilir. Ayrıca Canva’nın destek sayfası ve sosyal medya duyurularının takip edilmesi öneriliyor.

CANVA 500 INTERNAL SERVER ERROR NE ANLAMA GELİYOR?

"Canva 500 Internal Server Error" ibaresi sorunun Canva’nın sunucu tarafında yaşandığını anlamına geliyor.

Bu tür hatalar genellikle sunucu kapasitesinin aşılması, veritabanı bağlantılarındaki sorunlar veya CDN altyapısında meydana gelen arızalar sonucu ortaya çıkmaktadır.

