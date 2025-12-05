Dünya çapında milyonlarca kullanıcı, 5 Aralık itibarıyla internette ciddi yavaşlamalar ve hizmet kesintileri yaşamaya başladı. 500 internal server error nedir, neden olur, internet çöktü mü soruları gündeme gelirken Canva, Trendyol ve daha birçok popüler platforma erişimde görülen sorunlar, gözleri yeniden Cloudflare altyapısına çevirdi. Kullanıcılar sayfa açılışlarında sıkça “500 Internal Server Error” uyarısıyla karşılaşırken, internetin genelinde bir çökme olup olmadığını sorgulamaya başladı.

500 internal server error nedir, neden olur, internet çöktü mü sorgulanmaya başlandı. Son günlerde tekrarlayan sistemsel aksaklığın Cloudflare’ın çeşitli veri merkezlerinde yaşanan teknik problemlerden kaynaklı olduğu belirtiliyor.

500 INTERNAL SERVER ERROR NEDİR, NEDEN OLUR?



500 Internal Server Error bir web sitesinin sunucusunda beklenmeyen bir aksaklık meydana geldiğinde ortaya çıkan genel bir hata mesajıdır. 500 Internal Server Error hatası sunucunun isteği yerine getiremediğini ancak sorunun tam kaynağını açıklayamadığını gösteriyor.

Genellikle sunucu taraflı yapılandırma hataları, aşırı yüklenme, bozuk dosyalar, veri tabanı problemleri veya altyapı sağlayıcılarında yaşanan teknik sıkıntılar 500 Internal Server Error hatası almaya yol açar.

İNTERNET ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN SAYFALAR AÇILMIYOR?



Gün içinde birçok kullanıcı farklı platformlara erişimde gecikme ve bağlantı hatalarıyla karşılaşınca genel bir internet kesintisi yaşandığı düşünülüyor. 500 Internal Server Error hatası alan kullanıcılar araştırma yapmaya başlarken sorunun Cloudflare kaynaklı olduğu belirtildi.

CLOUDFLARE ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN?



Dünyanın en yaygın içerik dağıtım ve güvenlik hizmetlerinden biri olan Cloudflare üzerinde global kesintiler yaşandı. Birçok site ve uygulamada 500 Internal Server Error hatasının görülmesi, Cloudflare altyapısındaki teknik bir arızadan kaynaklanıyor. Sorunun kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor.

