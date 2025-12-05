İngiltere ile Norveç, denizaltılarını korumak ve Rus denizaltılarına karşı ortak bir savunma hattı oluşturmak için yeni bir ittifak kurdu. İki ülke, Baltık Denizi’nde devriye görevine çıkacak 13 savaş gemisinden oluşan bir filoyu hazırlarken, bu gemilerin sekizinin İngiliz donanmasına ait olacağı belirtildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, dün düzenledikleri basın toplantısında Baltık Denizi’ndeki denizaltı kablolarını güvence altına almayı hedefleyen yeni askeri iş birliğini duyurdu.

KRİTİK KABLOLARIN RUS TEHTİDİ ALTINDA OLDUĞU İDDİASI

BBC'nin aktardığına göre anlaşma, İngiliz makamlarının Moskova’nın giderek artan tehdidi altında olduğunu belirttiği kritik denizaltı kablolarını korumaya yönelik tasarlandı.

“BATI’NIN ALTYAPISINA YÖNELİK EN AKTİF TEHDİT”

Öte yandan İngiltere Savunma Bakanlığı, son iki yılda Rus nükleer denizaltılarının bölgede yüzde 30 daha fazla faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Bu durum, NATO tarafından “Batı’nın altyapısına yönelik en aktif tehdit” olarak nitelendiriliyor.

Baltık Denizi’nde artan tehditlere karşı özel bir ittifak kuran İngiltere ve Norveç, bölgedeki kabloları korumak ve Rus denizaltılarının faaliyetlerini izlemek amacıyla 13 savaş gemisinden oluşan filoyla sürekli devriye gezecek.

"ASKERİ GÜCÜMÜZ BİRLİKTEN GELİYOR"

İmzalanan anlaşmayı ‘tarihi’ olarak nitelendiren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "Bu, yeni bir dönemin başlangıcı. Sahadaki askeri gücümüz birlikten geliyor" ifadelerini kullandı.

