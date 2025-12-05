Hindistan'ın Gujarat eyaletine bağlı Surat kentinde yaşayan 18 yaşındaki sosyal medya fenomeni Prince Patel, geçirdiği motosiklet kazasında korkunç şekilde can verdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Patel’ın kask takmadığı ve başının gövdesinden ayrıldığı bildirildi.

Hindistan’da 'PKR Blogger' kullanıcı adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Prince Petal motosiklet kazasında feci şekilde can verdi.

Prince Patel

KASKI YOKMUŞ

Hindistan medyasında yer alan habere göre, 18 yaşındaki fenomenin yüksek hızla seyrettiği sırada kaza yaptığı ve başında kask olmadığı tespit edildi.

BAŞI GÖVDESİNDEN AYRILDI

Korkunç kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, fenomenin Great Liner Köprüsü'nden inerken saatte 140 kilometre hızla gittiği ortaya çıktı.

Aşırı hızın etkisiyle kontrolünü kaybeden genç, takla atarak durabildi. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında Patel’ın başının gövdesinden ayrıldığı bildirildi. İncelemeler sürüyor.

