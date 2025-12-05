İslam dünyası için haftanın en önemli günlerden biri olan Cuma günü, milyonlarca müslüman ibadetini yerine getirmek üzere camilere akın edecek. İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde Cuma namaz saatleri belli oldu.

Paylaşılan namaz saatlerine göre, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere birçok il için Cuma namazı saatleri belli oldu.

Müslümanlar, haftanın bereketli gününde öğle ezanıyla beraber kılınacak Cuma namazı vaktini öğrenmek için araştırmalara hız verdi.

Bugün cuma namazı kaçta kılınacak? 5 Aralık 2025 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma saatleri

BUGÜN CUMA NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

5 Aralık 2025 Cuma günü camilerde öğle namazı vaktinde kılınacak olan cuma namazının saatleri, illere göre detaylı olarak belirlenmiş olup, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaktadır.

5 ARALIK İSTANBUL'DA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

5 Aralık 2025 Cuma günü İstanbul'da Cuma namazı 13.06'da kılınacaktır.

Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Aralık 2025 Cuma 06:18 06:36 08:06 13:06 15:29 17:44 19:20

5 ARALIK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bugün Ankara'da Cuma namazı 12:50'de başlayacaktır.

Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Aralık 2025 Cuma 06:02 06:19 07:48 12:50 15:16 17:32 19:06

5 ARALIK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de 5 Aralık Cuma namazı saat 13.13'te kılınacaktır.

Tarih İmsak Sabah Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 05 Aralık 2025 Cuma 06:23 06:40 08:07 13:13 15:43 17:58 19:30

CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arasındadır Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakılarak cuma namazı bitiş süresi hesaplanabilmektedir.

