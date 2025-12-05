Üst düzey bürokratların maaşlarına seyyanen zam getirilmesine yönelik düzenlemede yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyundaki tepkilerin ardından düzenlemeden vazgeçildi. Taşradaki memurların yararlanamayacağı ve eşitlik ilkesine ters düştüğü gerekçesiyle teklif, paketten çıkarıldı.

Kamuda çalışan genel müdürler, daire başkanları, kurum başkanları, il müdürleri ile müfettişler ve "kariyer meslek" olarak adlandırılan uzmanların maaşlarıyla ilgili yeni bir düzenleme için harekete geçilmişti. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçen düzenlemeyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Memurların yalnızca küçük bir kısmını kapsayan seyyanen zam teklifinin, komisyon aşamasını tamamlamasının ardından önerge ile TBMM Genel Kurulu'na sunulan Vergi Paketi'ne eklenmesi bekleniyordu.

Maaşlarda 30 bin TL artış olacaktı! Seyyanen zam iptal edildi

DÜZENLEME TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Söz konusu teklif ile nitelikli iş gücüne sahip personellerin kamu yerine özel sektöre yönelmesinin önüne geçilmesi amaçlanırken, düzenlemenin taşradaki memurları kapsamaması nedeniyle "eşitlik" ilkesine aykırı olması kamuoyunda tepki toplamıştı.

SEYYANEN ZAMDAN VAZGEÇİLDİ

Tepkilerin ardından düzenleme hayata geçemedi. Önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülen vergi paketinde yapılan son dakika değişikliği ile kariyer meslek uzmanı ve yöneticilerine yönelik seyyanen zam düzenlemesinden vazgeçildi.

BİRÇOK MESLEK GRUBUNU KAPSAMIYORDU

Teklifte öğretmen, polis, doktor, hemşire, mimar, şehir plancısı ve mühendis gibi geniş kamu çalışanı grupları yer almadı. Düzenleme yalnızca belirli bürokratik ve denetim kadrolarını kapsadığı için tepkilerin odağında olmuştu.

