EPDK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan kararıyla milyonlarca abonenin sayaçlarında değişikliğe gidiliyor. Yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerin mekanik veya eski sayaçları kademeli şekilde akıllı sisteme geçecek. Kullanıcıların günlük ve saatlik tüketimlerini takip edebileceği yeni sistem ile sayaçların %100'ünün uzaktan okunabilir hale gelmesi, manuel sayaç okumanın azalması, kaçak kayıpların tespiti ile kesinti takibinin otomatik yapılması hedefleniyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım sisteminde kapsamlı bir değişikliğe gitti. Mekanik veya eski elektronik elektrik sayaçlarının akıllı sayaçlara dönüştürülmesini zorunlu hale getiren bir karar alındı.

SAYAÇLAR AKILLI SİSTEME GEÇİRİLECEK

Akıllı saatlerin yaygınlaştırılmasına ve kullanılmasına ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Türkiye genelinde sayaçlar kademeli şekilde akıllı sisteme geçirilecek. Düzenlemeyle, 1 Mart 2026 temel olmak üzere, 2027'ye kadar bazı yerlerde %70 dönüşüm, 2028'e kadar ise %100 dönüşüm hedeflendi.

SAYAÇLAR UZAKTAN OKUNABİLECEK

Düzenleme kapsamında değişimde; tamamen iki yönlü haberleşen, uzaktan okunabilen ve açma-kapama yapılabilen, kalite verisi kaydedebilen Akıllı Sayaç PRO ve bu sayacın basitleştirilmiş versiyonu olan daha ekonomik ama fonksiyon olarak daha sınırlı Akıllı Sayaç EKO kullanılacak.

DEĞİŞİM KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Karara göre, yıllık tüketimi 10 MWh üzeri olan abonelerde sayaçlar zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO ile değiştirilecek. Apartman ve sitelerde olduğu gibi 7 ve üzeri sayaç bulunan panolara 2027–2028 arasında her pano için en az 1 adet PRO sayaç takılacak.

İlk kez sayaç takılacak yerlerde; binada 4 ve üzeri sayaç bulunması halinde en az belirli sayıda PRO tipi sayaç takılacak. Diğer sayaçlar EKO tipi olabilecek ancak hepsi PRO tipi tek sayaca bağlanacak şekilde haberleşme özellikli olacak. Mevcut sayaçların muayene süresi dolması halinde apartmanda sayaçların %70'inden fazlası eskiyse hepsi akıllı sayaçla değiştirilecek. Bu oranın altındaki durumlarda sadece süresi dolanlar değiştirilecek.

Düzenlemeyle, sayaçların %100'ünün uzaktan okunabilir hale gelmesi, manuel sayaç okumanın azalması, kaçak kayıpların tespiti ile kesinti takibinin otomatik yapılması hedefleniyor.

GÜNLÜK-SAATLİK TÜKETİM VERİSİ GÖRÜLEBİLECEK

EPDK kararına göre ayrıca, dağıtıcı şirketler tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) sağlanan verilerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi için uygulama geliştirilecek.

Kullanıcılar, EPİAŞ üzerinden; akıllı sayacından gelen günlük–saatlik tüketim verisini görebilecek, arızaları, kesinti ve veri sorunlarını uygulama üzerinden takip edebilecek.

