Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aralık ayı engelli ve yaşlı aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını söyledi. Bakan Göktaş, toplamda 7,1 milyar tutarında ödeme yapılacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaşlı ve engelli aylıklarıyla ilgili beklenen açıklamayı yaptı.

Bakan Göktaş yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı bireylerin hayatın her alanına tam ve etkin katılımlarını sağlamak ve aynı zamanda bağımsız bir yaşam sürmelerine destek olmak hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini bildiren Göktaş, “Bu doğrultuda aralık ayı için yaklaşık 4 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,1 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 7,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

