HABER MERKEZİ
Balıkesir'de korkutan deprem! Sındırgı 4.5 ile sallandı
Balıkesir'de merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 18.11'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Bingöl'de deprem oldu! AFAD verileri duyurdu
Depremin 11,58 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR