Şırnak’ta meydana gelen heyelan sonrasında yamaçtan kopan dev kayalar bir evin üstüne düştü. Korku dolu anlarda sesleri duyan 5 kişilik aile dışarı kaçarak ölümden döndü. Duvarları kağıt gibi ezilen ev kullanılamaz hale geldi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bölgede meydana heyelan sonrasında yerinden kopan tonlarca ağırlığındaki dev kayalar, yüksek bir gürültüyle bir evin üzerine yuvarlandı. Kayaların isabet ettiği evde hasar oluştu.

Herkes deprem sandı! Dev kayalar bir evin duvarlarını kağıt gibi ezdi

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Duvarların parçalandığı evde oturan 5 kişilik, aile sesleri duyup evden çıkmaları sayesinden ölümden döndü. Korkunç olayda ölen yada yaralanan kimse olmazken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Herkes deprem sandı! Dev kayalar bir evin duvarlarını kağıt gibi ezdi

“DEV KAYA PARÇALARI YATAK ODASINA GİRDİ”

Esma Gezme, eve sadece elbise ve kıyafet almak için belirterek şunları söyledi:

Deprem oldu sandım ve çocuklarımı alıp kendimizi dışarıya atarak kurtulduk. Dev kaya parçaları yatak odasına girdi, tüm eşyalar da toprak ve kayaların altında kaldı. Sanki deprem oldu sandık ve büyük bir şok yaşadık. İmkansızlıklarla yaptığımız ev şuan kullanılmaz hale geldi. Çocuklarımla dışarda kaldım ve çaresiz durumdayım. Bu şartlarda ya komşularımda kalacağım ya da babamın evine gideceğim.

Mahalle sakinleri benzer bir durumun tekrarlanmaması için yamaçtaki riskli kayaların temizlenmesini istedi.

Herkes deprem sandı! Dev kayalar bir evin duvarlarını kağıt gibi ezdi

Haberle İlgili Daha Fazlası