Son deprem haberi Bingöl'den geldi. AFAD, merkezde meydana gelen sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde Ege'deki sismik hareketlilik de dikkat çekti.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı Bingöl'de gerçekleşti. AFAD saat 04:01 sularında meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu. Yerin 6 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntı kuvvetli hissedildi.

EGE SALLANIYOR

Balıkesir Sındırgı'daki sismik hareketlilik sürerken Ege bölgesindeki sarsıntılar dikkat çekiyor. Son olarak Muğla'da bir deprem meydana geldi. Büyüklüğü 3,3 olarak duyuruldu. Bölgedeki artçı sarsıntılar da son depremler listesinde yer aldı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

