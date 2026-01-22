Balıkesir'de peş peşe meydana gelen 4 ve üzerindeki depremlerin ardından bu defa Sivas sallandı. AFAD Gürün merkezli sarsıntı sonrası verileri son depremler listesinde paylaştı.

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Dün akşam başlayan ve gece boyu devam eden Balıkesir Sındırgı’daki depremlerin ardından sabaha karşı Sivas sallandı. AFAD ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı.

SİVAS'TA DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Sivas'te merkez üssü Gürün ilçesi olan 3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 05:44 sularında gerçekleşen depremin 7 kilometre olarak kayıtlara geçti. Herhangi bir olumsuz durum yaşanmadığı öğrenildi.

SINDIRGI BEŞİK GİBİ

Öte yandan Balıkesir Sındırgı'daki sismik hareketlik yürekleri ağza getirdi. Dün akşam 18.11'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 23.11'de 4,1 ve saat 23:28'de 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar gece yarısı da devam etti. Saat 02:24 sularında 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Sındırgı'daki artçıların devam ettiği öğrenilirken, olumsuz bir durum gerçekleşmedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

