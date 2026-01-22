Son dakika... Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da peş peşe meydana gelen şiddetli depremler yürekleri ağza getirdi. AFAD son depremler listesinde verileri paylaştı, işte bölgede son durum...

Balıkesir beşik gibi sallanıyor. Sındırgı merkezli depremler korkutuyor. Dün akşam 18.11'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Saat 23.11'de 4,1 ve saat 23:28'de 4.4 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Şiddetli sarsıntılar gece yarısı da devam etti. Bölge halkı diken üstünde, AFAD ilk verileri son depremler listesinde paylaştı.

BALIKESİR'DE BİR DEPREM DAHA!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Saat 02:24 sularında gerçekleşen depremin 10 kilometre olarak kayıtlara geçti. Hemen ardından 3,7 büyüklüğünde bir sarsıntı daha oldu. Artçılar devam ederken şuan için olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Bazı vatandaşlar ise sokaklarda sabahladı.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

