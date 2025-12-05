Muğla'da okullar tatil mi, bugün okul var mı merak ediliyor. Kıyı Ege yeni bir yağışlı hava dalgasının etkisi altına girerken sahil hattında yaşayanlar kuvvetli sağanak uyarılarıyla güne başladı. Meteoroloji kaynaklarının son değerlendirmelerine göre bölgede bulutlanma giderek artarken, gün içinde aralıklı ve zaman zaman şiddetini artıran yağmur geçişleri bekleniyor. İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyıya yakın ilçelerinde yağışların anlık olarak etkili olabileceği, yer yer gök gürültüsünün de görülebileceği belirtiliyor.

Batı ve iç bölgelerde bulutluluk hakim olurken Ege kıyıları merkezli sağanaklar dikkat çekti. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’dan İç Anadolu’nun kuzeydoğusuna, Doğu Anadolu’nun iç kesimlerine kadar geniş bir alanda pus, sis ve görüş mesafesinde azalma olaylarının yaşanacağı öngörülüyor. Peki, Muğla'da okullar tatil mi, bugün okul var mı?

Muğlada okullar tatil mi, bugün okul var mı? 5 Aralık Meteoroloji uyarısı sonrası merak edildi!

MUĞLA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Kıyı Ege genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar Muğla’da da takip ediliyor. Muğla'da okullar tatil mi ilan edildi merak edilirken henüz eğitim-öğretimi etkileyecek bir karar alınmadı.

Şiddetli yağış uyarısı sonrası Muğla Valiliği tarafından okulların tatil edildiğine ilişkin herhangi bir duyuru yapılmadı.

5 ARALIK OKULLAR TATİL Mİ?



Meteoroloji’nin İzmir, Aydın ve Muğla’nın kıyı ilçeleri için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarısının ardından pek çok şehirde tatil ihtimali gündeme geldi.

5 Aralık Cuma günü için ne Muğla’da ne de diğer uyarı verilen illerde resmi makamlar tarafından bir tatil ilanı paylaşılmadı.

BUGÜN OKUL VAR MI?



Bugün için okullarda tatil kararı alınmadı. Resmi bir duyuru gelmediği sürece bugün derslere devam edilecek.

