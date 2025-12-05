Geçirdiği kalp krizi nedeniyle bir süredir yoğun bakımda tedavi edilen ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in sağlık durumuna ilişkin meraklı bekleyiş sürüyor. Kamuoyunda endişe artarken, Ürek’in menajeri Mert Siliv’den yeni bir açıklama geldi. Siliv sosyal medyada yayılan “Fatih Ürek öldü” iddialarını net bir şekilde yalanladı. Açıklamayı gazeteci Müge Dağıstanlı kamuoyuyla paylaştı.

Şarkıcı Fatih Ürek, 15 Ekim sabahı evinde kahvaltı yaptığı sırada aniden rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Yaklaşık 20 dakika boyunca duran kalbi, sağlık çalışanlarının hızlı müdahalesi sayesinde yeniden çalıştırıldı.

KALBİ 20 DAKİKA DURMUŞ

Ürek’in, yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç” dedikten kısa bir süre sonra “Üşüdüm, nefes alamıyorum” diyerek kötüleştiği öğrenildi. Evde bulunan şoförünün hızlı hareket etmesi üzerine sağlık ekipleri dakikalar içinde adrese ulaştı. İlk müdahalenin ardından 20 dakika sonra kalbi çalıştırılan ve yeniden hayata döndürülen ünlü şarkıcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

UYUTULARAK TEDAVİ EDİLİYOR

Yoğun bakıma alındıktan sonra bir süredir uyutularak takip edilen Fatih Ürek’in sağlık durumundaki son gelişmeler yakından izleniyor. Ünlü ismin sevenleri, kendisinden gelecek olumlu haberleri dört gözle bekliyor.

MENAJERİ: HENÜZ HAYATİ FONKSİYONLARINI TEK BAŞINA SÜRDÜREMİYOR

Menajeri Mert Siliv, yaptığı açıklamada Fatih Ürek’in “henüz hayati fonksiyonlarını tamamen kendi başına sürdürebilecek seviyeye ulaşamadığını” ifade etti. Siliv, tedavi sürecinin titizlikle sürdürüldüğünü, doktorların tüm imkanları seferber ettiğini belirterek, umutlu bekleyişin devam ettiğini söyledi.

SEVENLERİ İYİ HABER BEKLİYOR

Sağlık ekibinin Ürek’in durumunu saat saat takip ettiği, şarkıcının genel seyrine ilişkin yeni bir gelişme yaşandığında kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Şarkıcının sevenleri ise hastaneden gelecek iyi haberleri bekliyor ve sosyal medyada destek mesajları yayımlamayı sürdürüyor.

