Ekim ayında kalp krizi geçirmesinin ardından yoğun bakımda tedavi altına alınan Fatih Ürek'in sağlık durumuna ilişkin son gelişmeler güncel olarak yakından takip ediliyor.

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek'in hayranları, sağlık durumuyla ilgili bilgi sahibi olmak istiyor.

Fatih Ürek, 15 Ekim 2025 tarihinde evinde geçirdiği kalp krizi geçirmiş ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Kalbi yaklaşık 20 dakika duran ve acil müdahale ile yeniden hayata döndürülen Ürek, o tarihten bu yana yoğun bakımda tedavi görüyor.

Fatih Ürekin sağlık durumu: Fatih Ürek öldü mü, hayatta mı?

FATİH ÜREK YAŞIYOR MU?

4 Aralık 2025 Perşembe günü Fatih Ürek hayattadır. Ürek hakkında ortaya atılan 'öldü' iddiaları tamamen asılsızdır.

FATİH ÜREK SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fatih Ürek şu anda yoğun bakımdadır. Kaldığı hastaneden henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Ürek'in sağlık durumu stabildir. Tedavisi titizlikle sürdürülürken, doktorlar şarkıcının sağlığına kavuşması için elinden geleni yapıyor.

Sevenleri, Fatih Ürek'ten gelecek iyi haberleri beklerken, sosyal medya üzerinden destek mesajları gelmeye devam ediyor.

