Ünlü oyuncu Matthew Perry’nin ölümünde ihmali tespit edilen Dr. Salvador Plasencia, yasa dışı yolla temin ettiği sakinleştirici nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Perry’nin bilincini kaybederek jakuzide hayatını kaybetmesine neden olan ilacı birkaç defa enjekte ettiğini kabul eden doktor, mahkemede oyuncunun ailesinden özür diledi.

“Chandler Bing” karakteriyle hafızalara kazınan Matthew Perry’nin 2023 yılında hayatını kaybetmesine neden olan reçeteli sakinleştiriciyi yasa dışı yollarla temin ettiği belirlenen Dr. Plasencia, dört ağır suçlamadan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyordu. Mahkeme, savunma anlaşması kapsamında cezasını 2,5 yıl olarak açıkladı.

JAKUZİDE BİLİNCİNİ KAYBEDEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

54 yaşındaki Matthew Perry, 28 Ekim 2023’te Los Angeles’taki evinin jakuzisinde asistanı tarafından hareketsiz halde bulunmuştu. Otopsi raporunda, Perry’nin kullandığı sakinleştirici ilacın etken maddesi nedeniyle bilincini kaybettiği ve bu nedenle boğularak öldüğü tespit edilmişti.

Matthew Perry’i ölüme götüren ilaç! Doktoru 2,5 yıl hapse çarptırıldı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR MAGAZİN 11 yaşındaki çocuk oyuncunun feci ölümü! Ezilerek can verdi

DOKTOR İTİRAF ETTİ: İLACI BEN ENJEKTE ETTİM

Dr. Salvador Plasencia, geçtiğimiz eylül ayında savunma anlaşmasının bir parçası olarak, Perry’nin ölümünden önceki haftalarda ünlü oyuncuya evinde birkaç kez, bir kez de park halindeki bir aracın arka koltuğunda sakinleştirici enjekte ettiğini kabul etmişti.

Matthew Perry, uzun yıllar madde bağımlılığıyla mücadele ettiğini kamuoyuna açıklamıştı. Ünlü oyuncunun depresyon ve anksiyete tedavisinde kullanılan sakinleştirici ilaçlara bağımlı hale geldiği biliniyordu.

Matthew Perry’i ölüme götüren ilaç! Doktoru 2,5 yıl hapse çarptırıldı

AİLESİNDEN “ÇOK ÜZGÜNÜM” DİYEREK ÖZÜR DİLEDİ

Kararın açıklandığı duruşmada Perry’nin annesi ve akrabaları gözyaşlarını tutamadı. Dr. Plasencia ise hüküm verilmeden önce söz alarak pişmanlığını dile getirdi.

Üzgün bir ifadeyle konuşan Plasencia, “Bay Perry’yi, ailesini ve toplumu hayal kırıklığına uğrattım” dedi ve mahkeme salonunda bulunan Perry’nin aile fertlerine dönerek “Çok üzgünüm” diyerek özür diledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası