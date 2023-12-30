Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

30 Aralık 2023 15:26 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 15:32

Dünya, unutulmaz olayların yaşandığı bu yıl birçok ünlü ismin ölümüne de tanık oldu. Kimi genç yaşta hayata veda ederek sevenlerini üzdü.

MATTHEW PERRY

"Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy ödülüne aday gösterilen Perry'nin ölümünün anestezik amaçlı kullanılan ketaminin etkilerinden kaynaklandığı belirlendi.

SINEAD O'CONNOR

Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve Müslüman olduktan sonra Şüheda adını alan 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, 26 Temmuz'da hayatını kaybetti.

"Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran ünlü şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu duyurmuştu.

TINA TURNER

Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla bilinen "Rock'n Roll'un Kraliçesi" lakaplı ABD'li şarkıcı Tina Turner, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

Turner, profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettirirken, hit parçalarıyla da dönemin en ilham verici sanatçılarından biri oldu.

KENZABURO OE

Japonya'da barışçıl anayasa taraftarlığı ve nükleer güç karşıtı görüşleriyle tanınan Nobel ödüllü yazar Kenzaburo Oe, 3 Mart'ta hayatını kaybetti.

Eserlerinde genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yetişen kuşağın duygularına yer veren Oe, güçlü top¬lumsal ve siyasal eleştirileriyle Japon edebiyatında kendine özgü bir yer edindi.

Oe aynı zamanda 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülerek, bu ödülü alan ikinci Japon yazar oldu.

MİLAN KUNDERA

"Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı romanı başta olmak üzere edebiyat dünyasına çok sayıda eser kazandıran Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera, 11 Temmuz'da hayatını kaybetti.

20. yüzyılın önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Kundera, kaleme aldığı roman, öykü, deneme ve şiirlerle edebiyat dünyasının en tanınmış isimlerinden biri oldu.