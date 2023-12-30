Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    2023’te hafızalara kazınan birçok ana şahit olurken, sanat ve gösteri dünyasından ünlülerin ölümüyle üzüldük. Son bir yıl içerisinde Matthew Perry, Sinead O'Connor, Tina Turner gibi başarılı isimler aramızdan ayrıldı.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler
    Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dünya, unutulmaz olayların yaşandığı bu yıl birçok ünlü ismin ölümüne de tanık oldu. Kimi genç yaşta hayata veda ederek sevenlerini üzdü.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    MATTHEW PERRY

    "Friends" dizisindeki "Chandler Bing" rolüyle hafızalara kazınan 54 yaşındaki ABD'li oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim'de hayatını kaybetti.

    ABD'de "Televizyonun Oscarları" olarak nitelendirilen Emmy ödülüne aday gösterilen Perry'nin ölümünün anestezik amaçlı kullanılan ketaminin etkilerinden kaynaklandığı belirlendi.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    SINEAD O'CONNOR

    Sinead O'Connor ismiyle tanınan ve Müslüman olduktan sonra Şüheda adını alan 56 yaşındaki İrlandalı şarkıcı, 26 Temmuz'da hayatını kaybetti.

    "Nothing Compares 2 U" şarkısıyla 90'lı yıllarda dünya çapında ün kazanan, solo albümlerinin yanı sıra adını yardım konserleriyle de duyuran ünlü şarkıcı, 2018'de Müslüman olduğunu duyurmuştu.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    TINA TURNER

    Güçlü sesi ve sahne performanslarıyla bilinen "Rock'n Roll'un Kraliçesi" lakaplı ABD'li şarkıcı Tina Turner, 24 Mayıs'ta hayatını kaybetti.

    Turner, profesyonel hayatı boyunca, müzik dünyasına kazandırdığı eşsiz eserlerle adından söz ettirirken, hit parçalarıyla da dönemin en ilham verici sanatçılarından biri oldu.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    KENZABURO OE

    Japonya'da barışçıl anayasa taraftarlığı ve nükleer güç karşıtı görüşleriyle tanınan Nobel ödüllü yazar Kenzaburo Oe, 3 Mart'ta hayatını kaybetti.

    Eserlerinde genellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası yetişen kuşağın duygularına yer veren Oe, güçlü top¬lumsal ve siyasal eleştirileriyle Japon edebiyatında kendine özgü bir yer edindi.

    Oe aynı zamanda 1994'te Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görülerek, bu ödülü alan ikinci Japon yazar oldu.

    Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler

    MİLAN KUNDERA

    "Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği" adlı romanı başta olmak üzere edebiyat dünyasına çok sayıda eser kazandıran Çek asıllı Fransız yazar Milan Kundera, 11 Temmuz'da hayatını kaybetti.

    20. yüzyılın önemli yazarlarından biri olarak gösterilen Kundera, kaleme aldığı roman, öykü, deneme ve şiirlerle edebiyat dünyasının en tanınmış isimlerinden biri oldu.

    Düzenleyen:  - Magazin
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Ölüm2023DünyaÜnlü
    Haberler > Magazin > Dünyada 2023’te hayatını kaybeden ünlü isimler
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    80 milyon TL'ye 'evet' dediler - Magazin80 milyon TL'ye 'evet' dedilerKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim var - MagazinKötü haberi verdi: Ayağımı kaybetme riskim varMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda etti - MagazinMüge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel 2. Sayfa’ya veda ettiAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladı - MagazinAcun Ilıcalı oy verdiği partiyi ve nedenini açıkladıBir anda ortadan kaybolmuştu... Yeni mesleğiyle şaşırttı - MagazinBir anda ortadan kaybolmuştu... Yeni mesleğiyle şaşırttıŞef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef finaline dair yorum - MagazinŞef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef finaline dair yorumİbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir araya geldi - Magazinİbrahim Tatlıses ile Perihan Savaş yıllar sonra bir araya geldiRTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kesti - MagazinRTÜK, Kızıl Goncalar’a cezayı kestiRTÜK, Kızıl Goncalar dizisi için harekete geçti! - MagazinRTÜK, Kızıl Goncalar dizisi için harekete geçti!Eşinin vefatıyla yıkılan şarkıcı içini döktü - MagazinEşinin vefatıyla yıkılan şarkıcı içini döktü
    Sonraki Haber Yükleniyor...