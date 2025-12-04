Ticaret Bakanlığı, güvensiz olarak nitelediği bir ürünü daha ifşa etti. Bir markaya ait kız çocuklarına yönelik kalem kutusunun satışı yasaklandı. Piyasadan toplatılmasına karar verilen üründe limit değerin üzerinde kurşun olduğu belirtildi. Çocuklarda kandaki kurşun oranı artması felç ve zeka geriliği gibi sorunlara yol açabiliyor.

Ticaret Bakanlığı, insan sağlığını tehlikeye düşüren ürünlere karşı denetimlerine aralıksız devam ediyor. 81 ilde araştırmalarını sıklaştıran bakanlık, güvensiz olarak nitelediği ürünleri de kamuoyu ile paylaşıyor.

BAKANLIKTAN YENİ DUYURU

Bakanlığın son duyurusu 4 Aralık tarihinde geldi. "Logon Colorful" markasına ait kalem kutusunun sağlığa zararlı olduğu tespit edildi.

KALEM KUTUSUNUN SATIŞI YASAKLANDI

"Kız Modeli Kabartmalı Kalem Kutusu" olarak geçen ürünün satışı yasaklandı ve piyasadan toplatılmasına karar verildi.

GÜVENSİZLİK NEDENİ

Ürünün güvensiz nedeni ise içerdiği kurşun miktarının limit değerinin üzerinde olması gösterildi.

KURŞUNUN ZARARLARI

Kurşunun en önemli etkileri kan hücreleri ve sinir hücrelerindeki biri yol açtığı hastalıklardır. Kurşun zehirlenmesi anemi yani kansızlığa sebep olmaktadır. Kandaki kurşun miktarı 40 µg/dL seviyesini geçtiğinde hemoglobin sentezi azalarak anemi meydana gelir.

Çocuklarda kandaki kurşun oranı artması felç, zeka geriliği, büyüme ve gelişmede yavaşlama gibi temel sağlık sorunlarına yol açar. Gebelerde ve çocuklarda kurşundan etkileşim yetişkinlere göre daha fazladır ve daha düşük kan kurşun seviyelerinde kurşun zehirlenmesi görülebilmektedir.

