Yunanistan'da tarım politikalarına tepki gösteren çiftçilerin başlattığı protestolar pazar gününden bu yana büyüyerek devam ediyor. Olaylarda 2'si polis 4 kişi yaralanırken ekipler bazı göstericileri gözaltına aldı. Yolların kapatılmasıyla trafik felç oldu, lojistik faaliyetler ise aksadı.

Yunanistan'ın birçok noktasında traktörleriyle yolları kapatan çiftçiler, ekonomik sıkıntılara çözüm bulunmasını istiyor. Protestoların ilk günü 30 Kasım'da, Larissa'nın Nikaia ve Platykampos köylerinde otoyola yaklaşmaya çalışan çiftçilerle Yunan polisi arasında çatışma yaşandı.

4 KİŞİ YARALANDI

Olaylarda 2 gösterici ile 2 iki polis yaralandı. Bölgede güvenlik önlemlerini artıran polis, Platykampos'ta 2, Nikaia kavşağında 1 olmak üzere toplam 3 kişiyi gözaltına aldı.

ADLİYE ÖNÜNDE DE EYLEM YAPTILAR

Bunun üzerine çiftçiler Larissa Adliyesi önünde yeniden toplanarak, gözaltına alınan arkadaşlarının serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, eylemlerin baskısını hafta boyunca artıracaklarını belirtti.

EGNATİA OTOYOLU VE YAN YOLLAR KİLİTLENDİ

Eylemlerini genişleten çiftçiler, kapatılan ana yolları aşmak için ara yolları kullanarak Egnatia Otoyolu'na çıktı. Otoyolda trafik aksarken yolu açmak için yoğun müdahalede bulunan polisle çiftçiler arasında zaman zaman gerginlik ve sürtüşmeler yaşandı.

Yunanistan'da büyük kriz! Yollar kapandı, trafik ve lojistik faaliyetleri felç oldu

TRAFİK VE LOJİSTİK AKSADI

Hafta başından bu yana devam eden eylemlerde her gün yeni yolların kapatıldığı, çiftçilerin hem trafiği hem de mal taşımacılığını yavaşlattığı bildirildi. Protestoların etkisi Türkiye sınırına kadar uzandı. İpsala-Kipi hattında zaman zaman tır geçişlerinde aksamalar yaşanıyor.

PAZAR GÜNÜNE KADAR DEVAM EDECEKLER

Çiftçi birlikleri, hükümetle bir karar alınmadan önce pazar gününe kadar baskıyı artıracaklarını, ardından gelecek hafta için yeni yol haritası belirleyeceklerini açıkladı.

