Hatay'da masaj salonuna yapılan fuhuş operasyonunda suça sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılan saklandıkları gizli bölmede yakalandı. İş yerinde yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 114 bin 381 TL para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından Dörtyol ilçesinde faaliyet gösteren SPA ve masaj salonlarına genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, fuhuş ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik denetim yaptı.

Hatay'da fuhuş operasyonu! Bidonların arkasından 6 kadın çıktı

BİDONLARLA KAPATILAN GİZLİ BÖLMEDE YAKALANDILAR

M.A. adlı şahsın iş yerinde yapılan denetimde çalışma izni olmayan ve fuhşa sürüklenen 6 yabancı uyruklu kadın, bidonlarla kapatılarak saklandıkları gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan şahıslara toplam 98 bin 520 TL idari para cezası uygulanırken, suçta elde edildiği tespit edilen 114 bin 381 TL ele geçirildi.

İş yeri sahibi M.A. fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

