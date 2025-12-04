Kar yağışı ve buzlanma uyarılarının ardından bazı illerde öğrenciler 4 Aralık Perşembe günü okullar tatil mi merak ediyor. Valiliklerden açıklama olup olmadığı araştırılırken kar tatili öğrenciler ve velilerin yakın takibine girdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrası Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere birçok ilde kar yağışı etkisini artırdı. Soğuk hava, don ve buzlanmanın da görüldüğü bölgelerde öğrenciler ile veliler “Bugün okullar tatil mi?” sorusuna cevap arıyor. Peki, 4 Aralık Perşembe günü okullarda kar tatili var mı?

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ 4 ARALIK?

Meteoroloji, 4 Aralık tarihinde ülke genelinde yağış beklenmediğini, buna karşın özellikle sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis olacağını açıkladı. Bu nedenle kar yağışının olduğu bölgelerde eğitim öğretim normal akışında devam ediyor.

Valiliklerden gelen resmi kar tatili duyurusu ise henüz paylaşılmadı. Bolu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Van, Bayburt ve Hakkari gibi kar yağışının etkili olduğu illerde 4 Aralık tarihi için eğitime ara verildiğine dair bir açıklama bulunmuyor. Bu illerde eğitim-öğretim normal şekilde devam edecek.

Bugün okullar tatil mi? 4 Aralık Perşembe kar tatili olan iller

4 ARALIK PERŞEMBE KAR TATİLİ OLAN İLLER

Meteoroloji’den gelen uyarılar sonrası bazı bölgelerde kar kalınlığı artarken özellikle Rize ve Artvin’in yüksek kesimleri beyaza büründü. Kaçkar Dağları ve Artvin Şavşat yaylalarında kar ve bölgedeki soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Ancak bu bölgelerdeki kar yağışı için valiliklerden resmi bir tatil kararı açıklanmadı. Dolayısıyla 4 Aralık Perşembe günü itibarıyla Türkiye genelinde kar nedeniyle eğitime ara verilen bir il bulunmuyor. Kar tatili kararı alınması durumunda ilgili valilikler resmi duyurularıyla öğrencileri bilgilendirecek.

