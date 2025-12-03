Kışın gelişiyle birlikte en çok merak edilen konuların başında İstanbul’a kar ne zaman yağacak geliyor. Meteoroloji uzmanlarının son değerlendirmeleri, kentteki kar beklentisinin tarihini açıklarken İstanbul'un yanı başında, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da kar yağdı.

Aralık ayının başlamasıyla Türkiye’nin birçok ilinde kar yağışı etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü doğu bölgeler için yoğun kar uyarısı yaparken gözler İstanbul’a çevrildi. Kentte kar severlerin heyecanla beklediği yağış için ise uzmanlardan açıklamalar geldi. Peki İstanbul’a kar ne zaman yağacak? İşte, Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

İstanbul’da kar beklentisi, yılın bu döneminde her zamanki gibi yoğun şekilde araştırılıyor. Bolu, Erzurum ve doğu kentlerinde kar etkisini artırırken İstanbul için tablo daha farklı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklamalarına göre İstanbul’un kar alması Aralık ayında oldukça düşük ihtimal taşıyor.

Şen'e göre, Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle Aralık ayının büyük bölümünde yağışın yağmur şeklinde olacağı öngörülüyor.

İstanbula ne zaman kar yağacak? Tarih verildi

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Orhan Şen’in verdiği tarihe göre İstanbul’da kar ihtimali 20 Aralık sonrasından itibaren zayıf da olsa başlıyor. Ancak asıl güçlü ihtimal yeni yılla birlikte ortaya çıkıyor. Şen, Ocak ayının ikinci yarısında kutup kökenli soğuk hava dalgasının kente ulaşmasını ve bu dönemde kar yağışı ihtimalinin belirgin şekilde artmasını beklediklerini söyledi.

Aralık ayının ise İstanbul için “ılıman” geçeceği bu nedenle kar beklenmiyor. Ancak soğuk hava kütlelerinin yön değiştirmesiyle ocak ortası ve sonrası için İstanbul’da kar ihtimali üzerinde duruluyor.

